В Краснодарском крае выявили 162 новых случая коронавируса

На Кубани число зараженных COVID-19 к 20 февраля достигло 37 тыс. 176 человек

Согласно федеральной статистике, по всей стране за сутки обнаружили 112 тыс. 953 новых случая коронавируса, написал RT. Всего за время пандемии в России зарегистрировали 4 млн 151 тыс. 984 заболевших. Из них умерли 82 тыс. 876 (+480), а 3 млн 697 тыс. 433 выздоровели (+17 тыс. 484).

Больше всего инфицированных за последние сутки выявили в Москве — 1 тыс. 623. На втором месте по заболевшим находится Санкт-Петербург (+1 тыс. 92), дальше идет Московская область (+690).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 315, Краснодарский край — 162, Ставропольский край — 152, Крым — 109, Кабардино-Балкария — 76, Севастополь — 69, Дагестан — 60, Карачаево-Черкесия — 47, Северная Осетия — 39, Адыгея — 19, Чечня — 14.

Как уточнили в оперштабе Кубани, из 162 инфицированных — 95 женщин и 67 мужчин. Также коронавирусом заразились трое детей. Возраст заболевших — от 14 лет до 91 года.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 55;

в Сочи — 10;

в Усть-Лабинском районе — 8;

в Динском районе — 7;

в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе — по 5;

в Армавире, Брюховецком, Выселковском, Ейском, Славянском, Тихорецком, Тбилисском, Павловском районах — по 4;

в Туапсинском и Крыловском районах — по 3;

в Кореновском, Апшеронском, Каневском, Отрадненском, Староминском, Новокубанском районах — по 2;

в Белореченском, Кавказском, Кущевском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском, Тимашевском, Щербиновском, Новопокровском, Гулькевичском, Крымском, Белоглинском районах — по 1.

За все время на Кубани провели 2 млн 480 тыс. 809 лабораторных исследований на COVID-19. К 20 февраля инфекцию обнаружили у 37 тыс. 176 человек, в том числе у 2 тыс. 686 детей. Показатель заболеваемости достиг 655 случаев на 100 тыс. населения региона.