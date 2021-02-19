Три дня подряд в сводке оперштаба Кубани указывают 16 смертей от коронавируса в сутки

В Краснодарском крае к 19 февраля умер 1 тыс. 791 пациент с COVID-19

Напомним, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 165 новых случаев коронавируса и 16 летальных исходов среди инфицированных пациентов. Заболевшие скончались в ковидных-госпиталях восьми муниципалитетов Кубани. У них развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения.

Так, в Краснодаре зафиксировали смерть восьми человек. В больницах умерли пять мужчин, которые проживали в городе. Им было 74, 76, 82, 84 и 85 лет. Также скончались 66-летняя и 79-летняя местные жительницы и 61-летний мужчина из Тимашевского района.

В Сочи умерли две пациентки в возрасте 48 и 59 лет. Женщины проживали на курорте. В Лабинской ЦРБ скончался 73-летний местный житель. В Северском районе врачам не удалось спасти 80-летнюю пациентку из Краснодара.

В Крымском районе ушла из жизни 72-летняя местная жительница, в Армавире — 78-летняя, а в Новороссийске — 85-летняя. В Тихорецком районе медикам не удалось спасти 76-летнего мужчину из Кавказского района.