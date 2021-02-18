В ближайшие пять лет ООО «Газпром межрегионгаз» планирует выделить на газификацию Краснодарского края почти 4,2 млрд рублей

17 февраля гендиректор компании Сергей Густов провел пресс-конференцию в связи с запуском сайта gazprommap.ru. Он дает масштабируемую карту со справочным данными по газификации в 67 регионах, где работает «Газпром».

На вопрос портала Юга.ру о ситуации в Краснодарском крае Густов ответил, что у региона высокая степень газификации. При этом в планах до 2026 года — построить на Кубани еще 19 газопроводов общей протяженностью 250 км. Это позволит подключить еще 13 населенных пунктов. Компания намерена уделить особое внимание надежности газоснабжения таких городов, как Краснодар, Анапа и Армавир.