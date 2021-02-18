«Газпром» планирует построить на Кубани 250 км новых газопроводов до 2026 года

Партнерский Краснодарский край

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В ближайшие пять лет ООО «Газпром межрегионгаз» планирует выделить на газификацию Краснодарского края почти 4,2 млрд рублей

17 февраля гендиректор компании Сергей Густов провел пресс-конференцию в связи с запуском сайта gazprommap.ru. Он дает масштабируемую карту со справочным данными по газификации в 67 регионах, где работает «Газпром».

На вопрос портала Юга.ру о ситуации в Краснодарском крае Густов ответил, что у региона высокая степень газификации. При этом в планах до 2026 года — построить на Кубани еще 19 газопроводов общей протяженностью 250 км. Это позволит подключить еще 13 населенных пунктов. Компания намерена уделить особое внимание надежности газоснабжения таких городов, как Краснодар, Анапа и Армавир.

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«Сейчас завершено строительство газопровода высокого давления в Туапсинском районе — от поселка Джубга к Новомихайловскому. Этот газопровод в 30 км уже проложен в предгорье Большого Кавказского хребта с применением новейших технологий. Он станет основой для дальнейшего перехода на природный газ ряда курортных объектов, в том числе к нему подключат и Всероссийский детский центр «Орленок», — сказал Густов.

Как сообщали Юга.ру, 1 сентября 2020 года председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписали программу развития на 2021–2025 годы. По ней общий объем инвестиций компании и региона в газификацию Кубани оценивался в 5,427 млрд рублей.

Анапа Армавир ВДЦ «Орленок» Газ Газпром Краснодар

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