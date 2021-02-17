На Кубани от ковида умерли еще 16 человек, из них 6 – в Краснодаре

В Краснодарском крае к 17 февраля скончались 1 тыс. 759 человек с подтвержденным COVID-19

Напомним, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 169 новых случаев коронавируса и 16 летальных исходов. Пациенты, у которых из-за COVID-19 развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения, умерли в инфекционных госпиталях девяти муниципалитетов.

Шесть человек скончались в больницах Краснодара. Все они были жителями краевого центра. Среди умерших трое мужчин в возрасте 66, 80, 84 лет и три женщины 55, 70 и 84 лет.

В больнице Сочи скончался 70-летний мужчин и две женщины, которым было 56 и 95 лет.

В Туапсе умер 69-летний местный житель, в Северском районе — 73-летний житель Славянского района. В больнице Горячего Ключа не удалось спасти 60-летнего жителя Белореченского района, а в Усть-Лабинской ЦРБ — 61-летнего пациента из Тихорецкого района.

Еще по одному летальному случаю зафиксировали в Лабинске, Тихорецке и Крымском районе. В первом муниципалитете умерла 71-летняя жительница Курганинского района, в Тихорецке — 69-летний житель Кавказского района. В Крымской ЦРБ в возрасте 78 лет умер мужчина из Новороссийска.