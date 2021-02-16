На Кубани группа сотрудников ДПС за 2,5 года получила более 6 млн рублей взятками

16 февраля в СК Краснодарского края сообщили новые подробности в преступной схеме полицейских, которые собирали взятки на трассе около Горячего Ключа

Ранее Юга.ру уже писали об этом сообществе. По данным следствия, в 2018 году командир взвода ДПС в Горячем Ключе создал и возглавил преступное сообщество. В него он вовлек пятерых подчиненных. Также участниками сообщества стали четыре посредника. По обновленным данным, двое из них ранее занимали должность инспекторов ДПС в различных районах края.

Согласно преступной схеме, посредники дежурили около села Хребтового на дороге, ведущей к Черному морю. Они тайно фиксировали на фото- и видеоъсемку нарушения правил дорожного движения, которые допускали водители. Дальше вдоль дороги стояли инспекторы ДПС. Они получали от сообщников информацию о нарушениях и останавливали машины. Полицейские вместо составления протокола об административной ответственности предлагали водителям переслать деньги на карту. Нарушители соглашались и перечисляли средства 39-летнему посреднику. Затем деньги делили между участниками, а командир взвода координировал действия всей группы.