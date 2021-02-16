На Кубани группа сотрудников ДПС за 2,5 года получила более 6 млн рублей взятками
16 февраля в СК Краснодарского края сообщили новые подробности в преступной схеме полицейских, которые собирали взятки на трассе около Горячего Ключа
Ранее Юга.ру уже писали об этом сообществе. По данным следствия, в 2018 году командир взвода ДПС в Горячем Ключе создал и возглавил преступное сообщество. В него он вовлек пятерых подчиненных. Также участниками сообщества стали четыре посредника. По обновленным данным, двое из них ранее занимали должность инспекторов ДПС в различных районах края.
Согласно преступной схеме, посредники дежурили около села Хребтового на дороге, ведущей к Черному морю. Они тайно фиксировали на фото- и видеоъсемку нарушения правил дорожного движения, которые допускали водители. Дальше вдоль дороги стояли инспекторы ДПС. Они получали от сообщников информацию о нарушениях и останавливали машины. Полицейские вместо составления протокола об административной ответственности предлагали водителям переслать деньги на карту. Нарушители соглашались и перечисляли средства 39-летнему посреднику. Затем деньги делили между участниками, а командир взвода координировал действия всей группы.
Ранее было известно о том, что сообщникам удалось получить более 1 млн рублей. Однако 16 февраля в СК заявили, что с мая 2018 года по сентябрь 2020 года на карту поступило более 6,4 млн рублей.
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Следственный комитет завел уголовное дело на шестерых сотрудников отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Горячему Ключу. Их и еще четырех мужчин в зависимости от роли обвинили по ч. 5, 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Систематическое получение взяток и посредничество во взяточничестве).
Также сегодня стало известно, что на шестерых полицейских завели еще одно уголовное дело. Их обвиняют по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Организация и участие в преступном сообществе). Дела объединили в одно производство. Сейчас следствие изучает возможность причастия к преступлениям других лиц, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.