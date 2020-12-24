На Кубани задержали командира взвода ДПС за получение доли от автоинспекторов, которые брали взятки на трассе к Черному морю

24 декабря СК рассказал новые подробности уголовного дела в отношении инспекторов ДПС, которые брали взятки с водителей в Горячем Ключе

Вместо составления административного протокола инспекторы брали с водителей деньги. Все средства переводили на карту 39-летнего сообщника, после чего участники преступной группы делили их между собой. В результате за полтора года, с мая 2018-го по сентябрь 2020 года, злоумышленники получили более 1 млн рублей.

Ранее Юга.ру писали об этом уголовном деле. В Горячем Ключе в 2018 году пятеро сотрудников ДПС создали преступную группу и вовлекли в нее четверых знакомых. Согласно разработанному плану, местные жители на трассе, ведущей к Черному морю, возле села Хребтового тайно фиксировали, как водители нарушают ПДД. Съемку они передавали полицейским, а те затем останавливали машины.

На сотрудников полиции и четверых сообщников, в зависимости от их роли, завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Получение взяток в крупном размере, совершенное организованной преступной группой за незаконные действия и посредничество во взяточничестве).

24 декабря 2020 года стали известны подробности дела. Задержан командир взвода ДПС, тоже участвовавший в получении взяток. По данным следствия, он распределял наряды инспекторов и обещал подчиненным общее покровительство на службе взамен за долю.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю добавили, что следствие намерено добиваться заключения командира взвода ДПС под стражу. Сейчас он отстранен от работы. Если вина будет доказана, его уволят из МВД по отрицательным мотивам, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

СК также назвал фигурантами уголовного дела, помимо сотрудников взвода и местных жителей, «иных должностных лиц», однако не дал о них никакой информации.