В Крыму стоматолог уронил иглу в пищевод ребенка

Крым

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В феврале в Крыму завели уголовное дело на стоматолога, которого обвиняют в нарушении требований безопасности

В ходе мониторинга соцсетей в одной из групп «Вконтакте» нашли пост о происшествии в частной клинике. Утверждалось, что стоматолог во время лечения ребенка уронил иглу. Она попала в желудок несовершеннолетнего.

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Следователи организовали проверку и установили, что частный врач оказывал услуги без лицензии. Он лечил зуб шестилетнему ребенку и допустил попадание стоматологической иглы в пищевод. Пациента госпитализировали и оказали ему помощь. Игла повредила его органы, что подтвердила проведенная экспертиза.

На стоматолога завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Проводится расследование. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Дети Происшествия Следственный комитет сфера услуг

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