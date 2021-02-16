В Крыму стоматолог уронил иглу в пищевод ребенка

В феврале в Крыму завели уголовное дело на стоматолога, которого обвиняют в нарушении требований безопасности

В ходе мониторинга соцсетей в одной из групп «Вконтакте» нашли пост о происшествии в частной клинике. Утверждалось, что стоматолог во время лечения ребенка уронил иглу. Она попала в желудок несовершеннолетнего.

Следователи организовали проверку и установили, что частный врач оказывал услуги без лицензии. Он лечил зуб шестилетнему ребенку и допустил попадание стоматологической иглы в пищевод. Пациента госпитализировали и оказали ему помощь. Игла повредила его органы, что подтвердила проведенная экспертиза.

На стоматолога завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Проводится расследование. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.