На Кубани четвертый день подряд умирают по 17 пациентов с COVID-19

Краснодарский край, Вся Россия

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Оперштаб Краснодарского края 15 февраля сообщил о 17 новых летальных случаях, вызванных коронавирусом

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили еще 163 случая коронавируса. Также подтвердилась смерть 17 пациентов инфекционных госпиталей. У всех заболевших была двусторонняя пневмония тяжелой формы и другие болезни.

По данным кубанского оперштаба, в больницах Краснодара умерли девять человек. Это пять мужчин и четыре женщины, которые проживали в краевом центре, Лабинском и Северском районах. Им было от 45 до 98 лет.

Врачам в Тихорецком районе не удалось спасти 61-летнего местного жителя, в Армавире умерла 74-летняя женщина, а в Крымском районе — 69-летний житель Геленджика.

В Усть-Лабинском районе и Сочи зафиксировали по два летальных случая. В первом муниципалитете скончались 67-летняя и 70-летняя женщины из Кореновского и Тбилисского районов. В Сочи умерли мужчина и две женщины в возрасте от 57 до 86 лет, которые проживали на курорте.

Всего за время пандемии на Кубани умерли 1 тыс. 728 человек с COVID-19. По всей стране число летальных случаев достигло 80 тыс. 520, написал телеканал «360».

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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