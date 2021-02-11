В Сочи двух несовершеннолетних братьев осудили за угон скутеров

Суд в Сочи признал 15-летнего и 16-летнего братьев виновными в угоне мотороллеров

Следствие установило, что днем 20 августа 2020 года 15-летний и 16-летний местные жители заметили два мотороллера возле пункта проката на улице Макаренко в Сочи. Транспорт сдавал в аренду индивидуальный предприниматель, а братья договорились между собой угнать скутеры. Они убедились, что их никто не видит, завели их и уехали.

Покатавшись по Сочи, они оставили скутеры на улице Джапаридзе и пешком ушли домой.

Против братьев возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Суд назначил им по одному году лишения свободы условно, сообщили 11 февраля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.