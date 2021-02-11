В Сочи двух несовершеннолетних братьев осудили за угон скутеров

Краснодарский край

Распечатать

Суд в Сочи признал 15-летнего и 16-летнего братьев виновными в угоне мотороллеров

Следствие установило, что днем 20 августа 2020 года 15-летний и 16-летний местные жители заметили два мотороллера возле пункта проката на улице Макаренко в Сочи. Транспорт сдавал в аренду индивидуальный предприниматель, а братья договорились между собой угнать скутеры. Они убедились, что их никто не видит, завели их и уехали.

Покатавшись по Сочи, они оставили скутеры на улице Джапаридзе и пешком ушли домой.

Против братьев возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Суд назначил им по одному году лишения свободы условно, сообщили 11 февраля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ночью 28 ноября в Краснодаре пьяный мужчина после драки угнал машину, съездил на ней в больницу, а потом разбил. В конце декабря другой выпивший краснодарец угнал автомобиль и устроил на нём ДТП.

Следственный комитет Сочи Суд Транспорт Угоны

Новости

В Сочи двух несовершеннолетних братьев осудили за угон скутеров
На Кубани спасли собаку, которая около недели провела на острове посреди реки
Росимущество планирует отсудить землю под отелем-рестораном «Форт Утриш»
В Геленджике хотят снести два недостроя и сделать там спортплощадку
На Кубани не привитая от бешенства собака укусила ребенка, ее хозяйку оштрафовали
В Краснодаре от ковида умер 34-летний пациент

Лента новостей

«Чтобы принять душ, надо написать заявление»
Вчера, 08:01
«Чтобы принять душ, надо написать заявление»
Координатор штаба Навального в Краснодаре после 10 дней в спецприемнике рассказала о быте арестанта
«Снизили цены на абонементы, чтобы привлечь людей»
8 февраля, 07:44
«Снизили цены на абонементы, чтобы привлечь людей»
Как фитнес в Краснодаре пережил карантин и его последствия
Пришел, увидел, Краснодар
5 февраля, 08:01
Пришел, увидел, Краснодар
Тест на определение кубанской национальности

Реклама на портале