В трех аптеках Краснодара незаконно продавали сильнодействующие препараты

Краснодарский край

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10 февраля стало известно, что в Краснодаре организованная группа сбывала в аптеках запрещенные препараты

Организованная группа из восьми человек в возрасте от 28 до 52 лет занималась незаконным оборотом сильнодействующих веществ через городские аптеки. Контролировал работу 52-летний житель Краснодара.

В аптеках и домах подозреваемых сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Краснодарскому краю провели обыски. Оказалось, что в трех аптечных пунктах продавались лекарства, содержащие сильнодействующие вещества — прегабалин и тропикамид — без назначения врача.

У 52-летнего краснодарца силовики нашли дома две коробки с запрещенными препаратами, пустые бланки отчетности и печати медицинских учреждений. Кроме того, на территории принадлежащего мужчине склада обнаружили еще 13 коробок с препаратами и две коробки с бухгалтерскими документами. Все улики были изъяты.

В домах других участников группы силовики изъяли мобильные телефоны, отчетную документацию и большие суммы денег.

Против участников группы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).

«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности подозреваемых», — сообщили 10 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас один из подозреваемых находится под домашним арестом, остальные заключены под стражу.

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