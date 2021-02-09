На Кубани женщина подожгла дом бывшего мужа, потому что он не ответил на звонки

В Абинском районе 32-летняя местная жительница с помощью горючего подожгла дом бывшего мужа, потому что он проигнорировал ее телефонные звонки. Ущерб составил около 170 тыс. рублей. Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений).

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 9 февраля уточнили, что материалы направили в суд для рассмотрения. На период следствия женщина находилась под подпиской о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в январе 2021 года в поселке Первомайском Ленинградского района школьница подожгла дом, в котором были ее родители. В феврале в Сочи приезжий поджег Rolls-Royce стоимостью более 9 млн рублей и КамАЗ.