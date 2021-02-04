В Краснодаре новый общественный транспорт оформят в едином стиле

Краснодарский край

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Власти Краснодара 4 февраля рассказали о планах оформить низкопольный общественный транспорт в едином стиле

Сейчас в Краснодаре курсируют низкопольные автобусы, троллейбусы и трамваи, часть из них оснащена кондиционерами. Кузов такого транспорта хотят оформить в одном стиле с новыми трамваями — в серо-белые цвета с красной полосой.

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В пресс-службе администрации Краснодара объяснили, что это позволит пассажирам выделять в транспортном потоке современный подвижной состав. Сейчас специалисты уже приступили к покраске двух автобусов. Всего в краевой столице 84 троллейбуса и трамвая, которые подходят под регламент.

До 1 сентября к единому стилю планируют привести 138 автобусов МУП «КТТУ» и частных перевозчиков.

Напомним, в марте прошлого года мэрия Краснодара заключила контракты с Усть-Катавским вагоностроительным заводом на поставку в 2020–2021 году новых трамваев. К концу ноября в краевую столицу прибыли все 35 вагонов, запланированных к поставке на 2020 год.

Дизайн Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Троллейбус

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