В Краснодаре новый общественный транспорт оформят в едином стиле

Сейчас в Краснодаре курсируют низкопольные автобусы, троллейбусы и трамваи, часть из них оснащена кондиционерами. Кузов такого транспорта хотят оформить в одном стиле с новыми трамваями — в серо-белые цвета с красной полосой.

В пресс-службе администрации Краснодара объяснили, что это позволит пассажирам выделять в транспортном потоке современный подвижной состав. Сейчас специалисты уже приступили к покраске двух автобусов. Всего в краевой столице 84 троллейбуса и трамвая, которые подходят под регламент.

До 1 сентября к единому стилю планируют привести 138 автобусов МУП «КТТУ» и частных перевозчиков.