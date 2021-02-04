В Краснодаре новый общественный транспорт оформят в едином стиле
Власти Краснодара 4 февраля рассказали о планах оформить низкопольный общественный транспорт в едином стиле
Сейчас в Краснодаре курсируют низкопольные автобусы, троллейбусы и трамваи, часть из них оснащена кондиционерами. Кузов такого транспорта хотят оформить в одном стиле с новыми трамваями — в серо-белые цвета с красной полосой.
Читайте также:
В пресс-службе администрации Краснодара объяснили, что это позволит пассажирам выделять в транспортном потоке современный подвижной состав. Сейчас специалисты уже приступили к покраске двух автобусов. Всего в краевой столице 84 троллейбуса и трамвая, которые подходят под регламент.
До 1 сентября к единому стилю планируют привести 138 автобусов МУП «КТТУ» и частных перевозчиков.
1 февраля, 08:01«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной»
Истории людей, привившихся вакциной «Спутник V»
2 февраля, 11:0725 фактов об Александре Пономаренко
О бизнесмене, его карьере, проектах, жизненной позиции и хобби