В Краснодаре за взятки задержали сотрудника автодорожного надзора

Адыгея, Краснодарский край

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Экс-начальника отдела государственного автодорожного надзора Минранспорта РФ по Кубани и Адыгее обвинили во взяточничестве

По версии следствия, бывший начальник одного из отделов Межрегионального управления государственного автодорожного надзора Министерства транспорта РФ по Краснодарскому краю и Адыгее предложил двум подчиненным передавать ему взятки. Для этого он попросил предоставить ему свободный доступ к их банковским картам. За это мужчина обещал сотрудникам свое покровительство, попустительство по службе, а также карьерный рост, поощрения и более благоприятные условия труда.

С середины 2018 по декабрь 2020 года начальник отдела снял с карт подчиненных около 700 тыс. рублей. Это выявили оперативные сотрудники УФСБ по краю.

Мужчину заключили под стражу и обвинили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взяток в крупном размере). Устанавливаются все обстоятельства преступлений, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в конце января следком возбудил уголовное дело в отношении начальника краснодарской лаборатории судмедэкспертизы министерства юстиции за превышение должностных полномочий, а затем еще одно — за взятку.

Взятка Краснодар Следственный комитет

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