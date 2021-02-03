В Краснодаре за взятки задержали сотрудника автодорожного надзора

По версии следствия, бывший начальник одного из отделов Межрегионального управления государственного автодорожного надзора Министерства транспорта РФ по Краснодарскому краю и Адыгее предложил двум подчиненным передавать ему взятки. Для этого он попросил предоставить ему свободный доступ к их банковским картам. За это мужчина обещал сотрудникам свое покровительство, попустительство по службе, а также карьерный рост, поощрения и более благоприятные условия труда.

С середины 2018 по декабрь 2020 года начальник отдела снял с карт подчиненных около 700 тыс. рублей. Это выявили оперативные сотрудники УФСБ по краю.

Мужчину заключили под стражу и обвинили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взяток в крупном размере). Устанавливаются все обстоятельства преступлений, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.