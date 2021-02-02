В Краснодаре пропала без вести женщина без части правого уха

Полиция Краснодара 2 февраля объявила о розыске 38-летней женщины, которая месяц назад пропала с остановки общественного транспорта

38-летняя Ларися Кружевич 3 января около 2:00 ушла с остановки общественного транспорта на пересечении улиц Калинина и Герцена. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Пропавшей на вид около 40-45 лет, ее рост — около 170 см. У женщины худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы с проседью длиной ниже плеч. Из особых примерт — отсутствует часть правого уха.

По данным полиции, женщина была одета в светло-серую куртку и красные спортивные брюки, на ногах — синие кроссовки.