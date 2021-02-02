В Краснодаре пропала без вести женщина без части правого уха
Полиция Краснодара 2 февраля объявила о розыске 38-летней женщины, которая месяц назад пропала с остановки общественного транспорта
38-летняя Ларися Кружевич 3 января около 2:00 ушла с остановки общественного транспорта на пересечении улиц Калинина и Герцена. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Пропавшей на вид около 40-45 лет, ее рост — около 170 см. У женщины худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы с проседью длиной ниже плеч. Из особых примерт — отсутствует часть правого уха.
По данным полиции, женщина была одета в светло-серую куртку и красные спортивные брюки, на ногах — синие кроссовки.
Всех, кто видел Ларису Кружевич или знает что-либо о ее местонахождении, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 8 (985) 777-31-32, 8 (861) 226-23-01, 8 (861) 226-23-02 или 102.