«Комитет против пыток» 28 января сообщил о том, что в Краснодаре в третий раз отказались возбуждать дело после того, как летом людей привязали к столбу

Напомним, летом прошлого года на улице Красной в Краснодаре полицейский и казак поругались с двумя местными жителями, Евгением Байгузиным и Надеждой Пупковой. Во время конфликта полицейский пристегнул Байгузина наручниками к металлическим воротам, а казак привязал Пупкову к ним веревкой.

Позже горожан отвезли на патрульной машине в переулок неподалеку и привязали к металлическому столбу. Там мужчина и женщина простояли около двух часов на жаре. После этого Байгузин и Пупкова получили штрафы по 500 рублей за административное правонарушение по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Позже на женщину завели уголовное дело по ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). По версии следствия, краснодарка укусила полицейского за палец, «причинив ему тем самым нравственные и физические страдания». Об этом порталу Юга.ру сообщили в октябре в «Комитете против пыток», куда Пупкова и Байгузин обратились за юридической помощью. Подробности истории можно прочитать здесь.

Правозащитники отправили в СК сообщение о преступлении. Следователь следственного отдела по Центральному округу Краснодара Артем Косаренко провел проверку и опросил полицейского. Сотрудник МВД объяснил свои действия тем, что краснодарцы вели себя агрессивно. По результатам проверки 17 сентября Косаренко отказал в возбуждении уголовного дела.

14 октября прокуратура отменила решение следователя. Но после дополнительной проверки Косаренко 29 октября вновь отказал в возбуждении дела. Однако 24 ноября это постановление отменило руководство следственного отдела, а материалы проверки передали другому следователю — Дмитрию Кириченко.

28 января юристы «Комитета против пыток» узнали, что новый следователь 24 декабря также отказал в возбуждении дела. Это третье по счету «отказное» постановление. Тем не менее и оно было снова отменено — следователи проводят очередную дополнительную проверку, сообщили 28 января порталу Юга.ру в пресс-службе правозащитной организации.

«В течение шести месяцев мы видим по сути лишь имитацию эффективной работы по жалобам наших заявителей. Сейчас идет уже четвертая проверка, сменился следователь, но прогресса нет: новый следователь Кириченко в своем «отказном» постановлении фактически дублирует содержание предыдущих, приходя к выводу о законности действий сотрудника полиции», — прокомментировал ситуацию юрист «Комитета против пыток» Илья Платонов.

Читайте также: СК четвертый раз прекратил уголовное дело о пытках жителя Туапсинского района в полиции