В Краснодаре ищут родственников мужчины с провалами в памяти

Краснодарский край

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В соцсетях 19 января сообщили о поиске родственников Петра Прохорова, который частично потерял память

Краснодарский паблик «Туподар» 19 января опубликовал пост местной жительницы, в которой она рассказала о Петре Степановиче Прохорове, который частично потерял память.

«К нам обратился пожилой человек, у него частичная потеря памяти. Есть при себе ксерокопии документов и выписки из больницы на Красных Партизан. 12 января 2021 года выписали из больницы. Говорит, приехал сюда с братом, зовут Владимир, оба неместные. Как в больницу попал не помнит. Сейчас обитает на улице, просит помощи», — сказано в посте.

Местная жительница рассказала порталу Юга.ру, что мужчина зашел в офисное здание в районе БСМП на улице 40-летия Победы и попросил помощи. На нем были резиновые тапки и спортивные штаны. Девушка предположила, что у пенсионера частичная потеря памяти и его в такой одежде выписали из больницы на улице Красных Партизан. Он рассказал, что приехал в Краснодар с братом в 2013 году, после чего они жили в заброшенном доме. Какое-то время назад родственник ушел, а сам пенсионер попал в больницу. Однако он не может вспомнить, когда это случилось и по какой причине. С собой у него небольшой пакет с вещами, а передвигается он с тростью.

Девушка позвонила по телефону экстренных служб и там пообещали передать информацию в полицию. После этого в полиции сказали вызвать скорую помощь, после чего сотрудник МВД приехал в офисное здание, чтобы дождаться медиков вместе с мужчиной. По предварительной информации, врачи должны осмотреть мужчину, и, если ему не требуется медицинская помощь, его постараются определить в какую-нибудь социальную службу.

При этом в пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что 58-летнего уроженца села Берегового Томской области ранее неоднократно доставляли в полицию, у него нет определенного места жительства. Сейчас его пытаются поместить в больницу. Согласно базам данных, он не числится без вести пропавшим.

Всех, кому что-либо известно о Петре Прохорове, просят обратиться на почту typodar@gmail.com или в полицию.

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