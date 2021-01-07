В Краснодаре мужчина вышел из больницы скорой медицинской помощи и потерялся

Накануне в Краснодаре пропал 66-летний мужчина с возможной потерей памяти, его разыскивает полиция и волонтеры

6 января в 23:20 на странице поискового отряда «Лиза Аллерт» во «ВКонтакте» сообщили о том, что 66-летний Чуц Аскербий ушел из больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Краснодаре. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. По информации волонтеров, у мужчины возможна потеря памяти, он нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 170-172 см, среднего телосложения, волосы темные с проседью, на темени залысина, глаза карие. Он был одет в темно-синий спортивный костюм с капюшоном, обшитым внутри белой овечьей шерстью, на ногах были туфли темного цвета.