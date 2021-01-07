В Краснодаре мужчина вышел из больницы скорой медицинской помощи и потерялся
Накануне в Краснодаре пропал 66-летний мужчина с возможной потерей памяти, его разыскивает полиция и волонтеры
6 января в 23:20 на странице поискового отряда «Лиза Аллерт» во «ВКонтакте» сообщили о том, что 66-летний Чуц Аскербий ушел из больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Краснодаре. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. По информации волонтеров, у мужчины возможна потеря памяти, он нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 170-172 см, среднего телосложения, волосы темные с проседью, на темени залысина, глаза карие. Он был одет в темно-синий спортивный костюм с капюшоном, обшитым внутри белой овечьей шерстью, на ногах были туфли темного цвета.
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Всех, кто видел мужчину или обладает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
В пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру уточнили, что мужчина вышел из больницы, расположенной на улице 40 лет Победы, 6 января около 18:00. Полицейские проводят проверку и устанавливают его местонахождение.
Ранее Юга.ру писали о том, что под Краснодаром пропала 31-летняя женщина с татуировкой розы на Мitsubishi Lancer, а следственный комитет разыскивал пропавшего без вести 17-летнего молодого человека из Кропоткина.
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