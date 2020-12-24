В парке «Краснодар» появились новые арт-объекты
В конце декабря парк «Краснодар» продолжили украшать к Новому году
Напомним, в ноябре парк начали готовить к Новому году. На стадионе «Краснодар» развесили желтые снежинки, а в водоемах появились светящиеся лилии. Также посетители увидели поля со светодиодным шалфеем. А 20 декабря парк украсил снег — подборку фотографий и видео после первого сильного снегопада можно посмотреть здесь.
23 декабря в инстаграме парка рассказали об установке новых арт-объектов. Это зеленые полые сферы с вырезами.
«Светящиеся шары, словно огромные елочные игрушки, потерянные великаном», — описали в аккаунте.
В администрации парка уточнили, что арт-объекты находятся рядом с хвойными деревьями араукариями и «выглядят привлекательно даже при дневном свете».
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