В парке «Краснодар» появились новые арт-объекты

Краснодарский край

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В конце декабря парк «Краснодар» продолжили украшать к Новому году

Напомним, в ноябре парк начали готовить к Новому году. На стадионе «Краснодар» развесили желтые снежинки, а в водоемах появились светящиеся лилии. Также посетители увидели поля со светодиодным шалфеем. А 20 декабря парк украсил снег — подборку фотографий и видео после первого сильного снегопада можно посмотреть здесь.

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23 декабря в инстаграме парка рассказали об установке новых арт-объектов. Это зеленые полые сферы с вырезами.

«Светящиеся шары, словно огромные елочные игрушки, потерянные великаном», — описали в аккаунте.

В администрации парка уточнили, что арт-объекты находятся рядом с хвойными деревьями араукариями и «выглядят привлекательно даже при дневном свете».

Краснодар парк «Краснодар»

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