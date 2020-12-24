В парке «Краснодар» появились новые арт-объекты

В конце декабря парк «Краснодар» продолжили украшать к Новому году

Напомним, в ноябре парк начали готовить к Новому году. На стадионе «Краснодар» развесили желтые снежинки, а в водоемах появились светящиеся лилии. Также посетители увидели поля со светодиодным шалфеем. А 20 декабря парк украсил снег — подборку фотографий и видео после первого сильного снегопада можно посмотреть здесь.

Читайте также: Команда Галицкого впервые презентовала второй стадион в Краснодаре