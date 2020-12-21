В соцсетях появилось видео избиения ребенка в Армавире, СК начал проверку

Накануне в соцсетях Армавира появилось видео, на котором видно, как женщина бьет маленького ребенка и кричит на него. В комментариях говорилось, что видео сняли еще летом в поселке Южном. По словам соседей, из квартиры, где живет семья, часто слышны крики четырехлетнего мальчика.

«Ты чё творишь? Ты издеваешься над нами?» — говорит мужчина на видео.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 21 декабря сообщили, что по факту публикации видео начали доследственную проверку. Следователи изучат условия жизни и воспитания ребенка. Также будет дана оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства.