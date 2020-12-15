На Кубани зафиксировали 181 случай заражения COVID-19 и 11 смертей за сутки

Оперативный штаб Краснодарского края 15 декабря сообщил о 181 новом случае инфицирования коронавирусом и 11 летальных исходах

Согласно статистике федерального оперштаба, в России за последние сутки диагноз коронавирус подтвердился у 26 тыс. 689 человек. В ковидных госпиталях умерли 577 пациентов , а 24 тыс. 813 инфицированных выздоровели, написал RT. Всего за время пандемии официально учли 2 млн 707 тыс. 945 новителей ковида. За весь период в стране зафиксировали 47 тыс. 968 смертей, вызванных коронавирусной инфекцией, а также 2 млн 149 тыс. 610 случаев выздровления.

Самый большой суточный прирост заболевших наблюдается в Москве (+5 тыс. 418), Санкт-Петербурге (+3 тыс. 765) и Московской области (+1 тыс. 392). На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 381, Крым — 345, Ставропольский край — 239, Краснодарский край — 181 , Дагестан — 150, Чечня — 137, Адыгея — 102, Кабардино-Балкария — 101, Карачаево-Черкесия — 93, Ингушетия — 87, Северная Осетия — 86, Севастополь — 79.

Как уточнили в оперштабе Кубани, ковидом заболел 181 житель региона в 27 муниципалитетах. Среди зараженных 103 женщины и 78 мужчин в возрасте до 95 лет, из них 8 детей .

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 69;

в Сочи — 17;

в Выселковском районе — 11;

в Новороссийске и Мостовском районе — по 9;

в Анапе и Усть-Лабинском районе — по 7;

в Павловском и Красноармейском районах — по 6;

в Апшеронском и Белореченском районах — по 5;

в Приморско-Ахтарском и Староминском районах — по 4;

в Абинском и Славянском районах — по 3;

в Ейском, Курганинском, Тихорецкий и Крыловском районах — по 2;

в Горячем Ключе, Туапсинском, Динском, Лабинском, Отрадненском, Темрюкском, Тимашевском и Щербиновском районах — по 1.

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Всего к 15 декабря в Краснодарском крае коронавирусом, по официальным данным, заболели 24 тыс. 736 человек, в том числе 2 тыс. 101 ребенок. Показатель заболеваемости достиг 435,8 случая на 100 тыс. населения. В краевом минздраве уточнили, что 16 тыс. 711 пациентов уже выздровели (+132 за сутки), врачам не удалось спасти 724 человека (+11 новых летальных случаев). Еще 120 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 5 — на ЭКМО.