В Сочи полицейские ищут водителя, который сбил пятилетнего ребенка и скрылся

Краснодарский край

Распечатать

В центре Сочи 12 декабря машина сбила пятилетнего ребенка, водитель скрылся с места ДТП

Авария произошла между 17:00 и 18:00 на улице Вишневой в микрорайоне Макаренко. По предварительным данным, пятилетний ребенок шел вдоль дороги слева от автомобилей и попал под машину, после чего его доставили в больницу с серьезными травмами. Виновник ДТП покинул место происшествия, его до сих пор не нашли.

Читайте также:

«Поиск водителя продолжается, — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

Как писали Юга.ру, в ноябре в Адлерском районе Сочи водитель сбил 15-летнего юношу и уехал с места аварии.

Дети ДТП Сочи

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Определился соперник ФК «Краснодар» в Лиге Европы
На Кубани режим повышенной готовности продлили сразу до 31 декабря
В море под Новороссийском опять случилось землетрясение
В Сочи полицейские ищут водителя, который сбил пятилетнего ребенка и скрылся
В обновленном роддоме в Адыгее первым родился мальчик
В Новороссийске нашли тело армавирца, подозреваемого в убийстве девушки и ее младшего брата

Лента новостей

Как застраховаться от коронавируса

Объясняет специалист Юлия Толчаева

Партнерский

«Хочу управлять праздниками»

Интервью с Георгием Сунцовым о десятках бизнесов

Что скрывают Волчьи и Медвежьи Ворота

Гуляем по лесу за Краснодаром

Реклама на портале