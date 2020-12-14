В Сочи полицейские ищут водителя, который сбил пятилетнего ребенка и скрылся

Авария произошла между 17:00 и 18:00 на улице Вишневой в микрорайоне Макаренко. По предварительным данным, пятилетний ребенок шел вдоль дороги слева от автомобилей и попал под машину, после чего его доставили в больницу с серьезными травмами. Виновник ДТП покинул место происшествия, его до сих пор не нашли.