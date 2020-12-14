В Сочи полицейские ищут водителя, который сбил пятилетнего ребенка и скрылся
В центре Сочи 12 декабря машина сбила пятилетнего ребенка, водитель скрылся с места ДТП
Авария произошла между 17:00 и 18:00 на улице Вишневой в микрорайоне Макаренко. По предварительным данным, пятилетний ребенок шел вдоль дороги слева от автомобилей и попал под машину, после чего его доставили в больницу с серьезными травмами. Виновник ДТП покинул место происшествия, его до сих пор не нашли.
«Поиск водителя продолжается, — сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».
Как писали Юга.ру, в ноябре в Адлерском районе Сочи водитель сбил 15-летнего юношу и уехал с места аварии.
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