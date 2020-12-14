На Кубани COVID-19 диагностировали еще у 180 человек, из них 70 — жители Краснодара
На Кубани за минувшие сутки коронавирус официально подтвердился у 180 человек, еще 10 заболевших умерли в госпиталях региона
По официальным данным, в России за последние сутки зарегистировали 27 тыс. 328 новых случаев коронавируса и 450 смертей. Еще 18 тыс. 562 человека выписали из больниц с выздоровлением, написал RT.
Всего за время пандемии COVID-19 подтвердился у 2 млн 681 тыс. 256 жителей России. Умерли 47 тыс. 391 человек, а 2 млн 124 тыс. 797 заболевших выздровели.
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Больше всего инфицированных за прошлые сутки выявили в столичных регионах: в Москве — 5 тыс. 874, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 771, в Московской области — 1 тыс. 484.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 384, Крым — 349, Ставропольский край — 234, Краснодарский край — 180, Дагестан — 150, Чечня — 139, Адыгея — 103, Кабардино-Балкария — 100, Карачаево-Черкесия — 95, Северная Осетия — 85, Ингушетия — 80, Севастополь — 77.
Как уточнили в оперштабе Кубани, в числе 180 новых заболевших 101 женщина и 79 мужчин, в трех муниципалитетах заразились 8 детей. Возраст пациентов — от 1 года до 86 лет.
Как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 70;
- в Кущевском районе — 16;
- в Сочи — 15;
- в Туапсинском районе — 12;
- в Абинском районе — 9;
- в Славянском районе — 8;
- в Темрюкском районе — 7;
- в Армавире и Калининском районе — по 6;
- в Белореченском, Красноармейском и Павловском районах — по 4;
- в Анапе и Староминском районе — по 3;
- в Ейском, Ленинградском, Отрадненском, Новокубанском и Крымском районах — по 2;
- в Новороссийске, Щербиновском и Новопокровском районах — по 1.
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По данным регионального минздрава, к 14 декабря коронавирусом заразились 24 тыс. 555 жителей Кубани, из них 2 тыс. 93 ребенка. Показатель заболеваемости достиг 432,7 случаев на 100 тыс. населения края.
За весь период выздоровели 16 тыс. 579 пациентов, 713 человек спасти не удалось (+10 летальных случаев за сутки). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 112 пациентов, еще 5 — на ЭКМО.
К кубанским медикам за все время обратились 115 тыс. 303 кубанца с подозрением на коронавирус, в том числе 8 тыс. 167 детей. С неподтвержденным диагнозом в поликлиниках наблюдаются 9 тыс. 127 человек, включая 2 тыс. 915 детей. В лабораториях региона провели к 14 декабря 1 млн 875 тыс. 108 исследований на COVID-19.
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