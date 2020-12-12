На Кубани ковидом заболели еще 188 человек, в том числе месячный младенец

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 подтвердился у 188 человек, в инфекционных госпиталях скончались 10 пациентов

Федеральный оперштаб 12 декабря сообщил о 28 тыс. 137 новых заболевших коронавирусом в России, 560 смертях и 26 тыс. 118 случаях выздоровления, написал RT. Всего к 12 декабря COVID-19 подтвердился у 2 млн 625 тыс. 848 жителей России. Из них 46 тыс. 453 скончались , а 2 млн 85 тыс. 958 человек выздоровели.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 6 тыс. 622, Санкт-Петербурге — 3 тыс. 776 и Московской области — 1 тыс. 393. На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 376, Крым — 333, Ставропольский край — 238, Краснодарский край — 188 , Дагестан — 151, Чечня — 142, Адыгея — 104, Кабардино-Балкария — 101, Карачаево-Черкесия — 96, Ингушетия — 86, Северная Осетия — 86, Севастополь — 75.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 188 заболевших обнаружили в 36 муниципалитетах. COVID-19 подтвердился у 83 мужчин и 105 женщин в возрасте до 92 лет. В том числе, заразились 29 детей , младшему из которых всего 1 месяц.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 61;

в Темрюкском районе — 11;

в Сочи — 10;

в Новороссийске районе — 9;

в Павловском районе — 8;

в Туапсинском и Крыловском районах — по 7;

в Абинском и Курганинском районах — по 6;

в Анапе, Армавире, Белореченском и Красноармейском районах — по 5;

в Выселковском и Лабинском районах — по 4;

в Кореновском, Кавказском, Староминском и Усть-Лабинском районах — по 3;

в Ейском, Северском, Славянском, Тимашевском, Щербиновском и Мостовском районах — по 2;

в Апшеронском, Калининском, Каневском, Ленинградском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском, Успенском, Новопокровском, Новокубанском, а также Крымском районах — по 1.

Всего с начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 24 тыс. 191 человека, в том числе у 2 тыс. 78 детей. Показатель заболеваемости достиг 426,2 случаев на 100 тыс. населения края. По данным регионального минздрава, 16 тыс. 359 пациентов уже выздоровели (+122 за сутки). Врачи не смогли спасти 694 кубанцев (+10 летальных случаев за сутки). Еще 120 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 5 — на ЭКМО.

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