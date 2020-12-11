Адыгея получила еще 200 доз вакцины от коронавируса

В рамках масштабной вакцинации от COVID-19 Адыгея 11 декабря получила 200 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V»

Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин объяснил о начале масштабной вакцинации населения от коронавируса. В рамках всероссийской вакцинации Адыгея 11 декабря получила 200 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Препараты распределяют по прививочным центрам. Основной находится в Майкопской городской поликлинике по улице Школьная, 182. Там вакцинация начнется с 12 декабря. Ее будут проводить в два этапа с интервалом в 21 день.