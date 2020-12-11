Адыгея получила еще 200 доз вакцины от коронавируса

Адыгея

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В рамках масштабной вакцинации от COVID-19 Адыгея 11 декабря получила 200 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V»

Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин объяснил о начале масштабной вакцинации населения от коронавируса. В рамках всероссийской вакцинации Адыгея 11 декабря получила 200 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Препараты распределяют по прививочным центрам. Основной находится в Майкопской городской поликлинике по улице Школьная, 182. Там вакцинация начнется с 12 декабря. Ее будут проводить в два этапа с интервалом в 21 день.

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Первыми прививки сделают представителям профессий из группы риска: медикам, соцработникам и педагогам. При поступлении очередных партий вакцины круг прививаемых будет расширен.

«В рамках подготовительных работ к массовой вакцинации в республике для хранения вакцины на аптечной базе и прививочных пунктах заранее подготовлено специальное морозильное оборудование, поддерживающее необходимую температуру. Также для проведения прививочной кампании определен и обучен персонал», — рассказали в оперштабе Адыгеи.

Как писали Юга.ру, первую партию отечественного препарата (42 дозы) Адыгея получила в конце сентября.

Вакцинация Коронавирус Медицина

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