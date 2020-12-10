На Кубани будут судить начальника колонии, который передал взятку судмедэксперту за сокрытие причины смерти осужденного

14 ноября 2019 года в исправительной колонии № 6 Усть-Лабинского района скончался осужденный мужчина. В ГБУЗ «Бюро СМЭ» (бюро судебно-медицинской экспертизы) выяснили, что смерть наступила из-за токсического отравления, которое могло произойти из-за употребления наркотиков. Замначальника колонии, узнав о причине смерти, обратился за разъяснениями к заведующему отделением бюро. Сотрудник ФСИН знал, что подтвержденный факт употребления запрещенных веществ станет поводом для служебной проверки, в результате которой руководителей колонии могут привлечь к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

Судебно-медицинский эксперт объяснил ему, что на теле осужденного нашли следы инъекций и что теперь нужно направить на химическое исследование кровь умершего. Понимая ситуацию, он предложил заместителю начальника помочь и за 50 тыс. рублей отправить на анализ кровь другого человека, в которой нет следов наркотиков. Заместитель, в свою очередь, сообщил об этом предложении руководителю, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Начальство учреждения согласилось передать взятку и для этого в ноябре 2019 года потребовало у осужденного 70 тыс. рублей, 50 из которых решили передать эксперту. Однако заместитель колонии, осознав, что это противоправные действия, обратился в правоохранительные органы. 29 ноября оба мужчины получили требуемую сумму от осужденного, передали 50 тыс. рублей специалисту Бюро и еще 20 тыс. оставили себе. После этого их действия пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

На бывшего 41-летнего начальника колонии завели уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст.291 УК РФ (Дача взятки группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). В отношении 43-летнего заведующего отделения бюро СМЭ возбудили дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Дело направили в Усть-Лабинский районный суд, заключили в краевой прокуратуре.