В Адыгее стартовал фестиваль молодых дизайнеров «Этномода»
В Майкопе 1 декабря начался VI Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Этномода» с международным участием
Из-за пандемии коронавируса фестиваль впервые проходит в новом формате: часть программы перенесут в онлайн. Конкурсные показы пройдут с 1 по 3 декабря, также в этот период состоятся семинары и мастер-классы для обмена опытом работы в сфере модной индустрии.
Всего в конкурсе участвуют 112 молодых дизайнеров из 20 регионов России и еще десятка зарубежных стран. Работы авторов представлены в следующих номинациях:
- «Этномотивы в современной одежде»;
- «Традиционный национальный костюм»;
- «Сценический костюм с элементами этно»;
- «Этно-Перформанс»;
- «Прикладное творчество и модные аксессуары в стиле «Этно»;
- внеконкурсная номинация «Лучшее фото «Этномоды».
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Жюри возглавляет Александр Хилькевич — аналитик и историк моды, ведущий эксперт страны по оценке и отбору дизайнерских коллекций. Также по итогам конкурса Ольга Иф, которая вошла в состав жюри, выберет работы и дизайнеров, которые покажут в Испании в разное время в разном формате. В том числе через лабораторию моды SuzieM в этом году отоберут лучших дизайнеров для участия в конкурсе Modavision.
Проект реализуется Адыгейским государственным университетом при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, которое транслирует конкурс здесь.
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