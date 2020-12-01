В Адыгее стартовал фестиваль молодых дизайнеров «Этномода»

Из-за пандемии коронавируса фестиваль впервые проходит в новом формате: часть программы перенесут в онлайн. Конкурсные показы пройдут с 1 по 3 декабря, также в этот период состоятся семинары и мастер-классы для обмена опытом работы в сфере модной индустрии.

Всего в конкурсе участвуют 112 молодых дизайнеров из 20 регионов России и еще десятка зарубежных стран. Работы авторов представлены в следующих номинациях: