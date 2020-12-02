На сайт для предпринимателей «Клерк» совершили DDos-атаку после публикации текста о коррупционной схеме в ФНС

«Клерк.ру» — крупное онлайн-издание для бухгалтеров и предпринимателей, созданное в 2001 году краснодарцем Борисом Мальцевым. По оценкам владельца, ежемесячная аудитория составляет более 3 млн человек.

В конце ноября на сайте «Клерк.ру» появился материал о «гигантской коррупционной нише вокруг ФНС». Автор Михаил Жуховицкий рассказал, что с 10 ноября на юридические лица Москвы «начали сыпаться» тысячи поддельных нулевых отчетов по НДС [особый вид отчета для тех компаний, которые еще не успели получить доходы — Юга.ру]. Автор пояснил, что отчеты в ФНС сдают уполномоченные компании, которые совершают это по доверенности. Однако в ноябре нулевые отчеты начали сдавать компании-однодневки, которые были оформлены по поддельным доверенностям. Из-за этого предпринимателям причинили ущерб на общую сумму более 300 млрд рублей.

«По мнению участников рынка, цель создания данной схемы — это спровоцировать предпринимателей на дальнейшее неофициальное «решение» вопроса в ФНС или у посредников. То есть организация гигантской коррупционной ниши. Кому это могло понадобиться — не известно, — отметил Жуховицкий.