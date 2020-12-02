На сайт для предпринимателей «Клерк» совершили DDos-атаку после публикации текста о коррупционной схеме в ФНС
2 декабря произошла DDos-атака на сайт «Клерк» краснодарского бизнесмена Бориса Мальцева. Ранее редакция опубликовала материал с критикой Федеральной налоговой службы
«Клерк.ру» — крупное онлайн-издание для бухгалтеров и предпринимателей, созданное в 2001 году краснодарцем Борисом Мальцевым. По оценкам владельца, ежемесячная аудитория составляет более 3 млн человек.
В конце ноября на сайте «Клерк.ру» появился материал о «гигантской коррупционной нише вокруг ФНС». Автор Михаил Жуховицкий рассказал, что с 10 ноября на юридические лица Москвы «начали сыпаться» тысячи поддельных нулевых отчетов по НДС [особый вид отчета для тех компаний, которые еще не успели получить доходы — Юга.ру]. Автор пояснил, что отчеты в ФНС сдают уполномоченные компании, которые совершают это по доверенности. Однако в ноябре нулевые отчеты начали сдавать компании-однодневки, которые были оформлены по поддельным доверенностям. Из-за этого предпринимателям причинили ущерб на общую сумму более 300 млрд рублей.
«По мнению участников рынка, цель создания данной схемы — это спровоцировать предпринимателей на дальнейшее неофициальное «решение» вопроса в ФНС или у посредников. То есть организация гигантской коррупционной ниши. Кому это могло понадобиться — не известно, — отметил Жуховицкий.
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Журналист добавил, что, по его мнению, обнулением занимаются группировки, существующие при территориальных налоговых, в их состав входят сотрудники ФНС. Таким образом они хотят перекинуть проблемное юридическое лицо со своей «территории» либо создать ситуацию, при которой бизнесменам придется решать с ними проблемы за деньги. Прочитать подробнее исследование можно тут.
Днем 2 декабря «Клерк» сообщил, что после публикации пришло письмо с предложением за деньги удалить материал с сайта. Редакция отказалась:
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«Материал, безусловно, мы бы не стали закрывать и за 5 млн, и за 10».
А после отказа произошла DDoS атака, из-за чего сайт висел несколько часов. Журналисты считают, что это «ответочка» от тех, кого они «обидели».
Следует отметить, что это не первая попытка повлиять на редакционную политику портала. В 2019 году Мальцев сообщал о давлении со стороны налоговых органов и угрозах. По его словам, 20 мая к нему пришли представители сразу трех налоговых инспекций и решили проверить деятельность его юрлиц (Мальцеву принадлежит ООО «Клерк.ру», ООО «Аффинити индекс» и «Кублог», который связан с одноименным сайтом, писал РБК). 21 мая его вызвали в инспекцию ФНС России № 3 по Краснодару «для пояснений по вопросу осуществления предпринимательской деятельности» в качестве свидетеля. Предприниматель отказался от дачи показаний.
В тот же день с ним связались неизвестные и потребовали удалить сатиристические коллажи к новостям. Кроме того, они предъявили список правил, по которым должна работать редакция. Среди них был запрет критики ФНС и других действий, которые могут наносить репутационный ущерб ведомству. Неизвестные угрожали тюрьмой.
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