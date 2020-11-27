В Новороссийске женщина погибла под колесами машины

Краснодарский край

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Рано утром 27 ноября в Новороссийске произошло ДТП, жертвой которого стала женщина-пешеход

Примерно в 6:10 водитель Renault ехал по Анапскому шоссе. В районе дома № 6 он сбил 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

От травм пострадавшая скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в инстаграме ПС ОГИБДД УМВД России по Новороссийску.

Напомним, этим же утром на Кубани произошла еще одна смертельная авария. В Выселковском районе столкнулись КамАЗ и грузовая «Газель», в которой на скамейках перевозили 15 работников. Погибли шесть человек. Полиция, прокуратура и следственный комитет начали проверку.

ДТП Новороссийск смерть

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