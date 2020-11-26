В Краснодаре на месте гаражного кооператива сделали тротуар с велодорожкой
В Краснодаре к концу ноября расчистили от старых гаражей муниципальный участок земли в Фестивальном микрорайоне и передали его под благоустройство
Ранее на углу улиц Тургенева и Яна Полуяна не было пешей зоны, а вплотную к проезжей части находился гаражный кооператив. Его снесли, сейчас на 500-метровом участке улицы Яна Полуяна до улицы Скрябина проложили тротуар с велодорожкой. Благоустройсво готово на 95%, осталось сделать новую разметку на пешеходных переходах и установить дорожные знаки. На остальной территории планируется сделать прогулочную зону с озеленением, сообщили в пресс-службе мэрии 26 ноября.
«Наверняка жители микрорайона переживали, что на месте снесённых гаражей построят какой-нибудь офис. Но это еще один пример, когда освобождённые от старых конструкций муниципальные участки мы используем только для создания комфортной городской среды», — подчеркнул мэр города Евгений Первышов в своем телеграм-канале.
Глава города поручил главному архитектору Наталье Машталир проработать проект благоустройства оставшегося после сноса участка земли площадью 0,2 га. Там собираются высадить деревья и кустарники.
«Есть идея высадить здесь молодые сосны, чтобы было в едином стиле с другой частью тротуара, где растущие хвойные деревья интегрировали, создав отличную пешеходную дорожку», — сказал Первышов.
Как писали Юга.ру, летом 2020 года власти Краснодара опубликовали проект нового генплана. Согласно нему, в Юбилейном микрорайоне предполагалось снести гаражные кооперативы, чтобы затем возвести школу и детский сад. Местные жители выступили против и записали обращение к губернатору. Разработчики генплана пообщалась с ними и спустя несколько дней передумали сносить гаражи.
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