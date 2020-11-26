В Краснодаре на месте гаражного кооператива сделали тротуар с велодорожкой

В Краснодаре к концу ноября расчистили от старых гаражей муниципальный участок земли в Фестивальном микрорайоне и передали его под благоустройство

Ранее на углу улиц Тургенева и Яна Полуяна не было пешей зоны, а вплотную к проезжей части находился гаражный кооператив. Его снесли, сейчас на 500-метровом участке улицы Яна Полуяна до улицы Скрябина проложили тротуар с велодорожкой. Благоустройсво готово на 95%, осталось сделать новую разметку на пешеходных переходах и установить дорожные знаки. На остальной территории планируется сделать прогулочную зону с озеленением, сообщили в пресс-службе мэрии 26 ноября.

«Наверняка жители микрорайона переживали, что на месте снесённых гаражей построят какой-нибудь офис. Но это еще один пример, когда освобождённые от старых конструкций муниципальные участки мы используем только для создания комфортной городской среды», — подчеркнул мэр города Евгений Первышов в своем телеграм-канале.