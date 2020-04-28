В Краснодаре 26-летний водитель сбил пешехода на «зебре»

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 27 апреля произошло ДТП, в котором пострадал человек

26-летний водитель Lexus ехал по улице Атарбекова в сторону Герцена. По предварительным данным, в 20:40 на перекрестке с улицей Воровского он сбил человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал пешеход, его госпитализировали. Проводится проверка, сообщили 28 апреля в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, 12 марта в Краснодаре на «зебре» сбили девушку. Она рассказала подробности происшествия. 

ДТП Краснодар

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