Первышов рассказал, как власти собираются разгружать дороги в районе стадиона «Краснодар»

Глава Краснодара 24 ноября прокомментировал просьбу активистов о строительстве переезда в районе улицы Восточно-Кругликовской

Накануне жители района улицы Восточно-Кругликовской заявили, что планируют обратиться к предпринимателю Сергею Галицкому с просьбой о строительстве новой дороги. По данным автора письма, бизнесмен купил землю между улицей имени Посадского и поселком Плодородным, чтобы расширить парк «Краснодар». Однако, по словам жителей, улица Посадского — единственная альтернатива Восточно-Кругликовской. «Авторы инициативы предлагают свои варианты решения проблемы. Один из которых — построить искусственную насыпь по типу моста над проезжей частью. Это поможет сохранить дорогу и не будет препятствовать планам по расширению парка. Узнаем, как отреагирует на это бизнесмен. Письмо планируют передать после 7 декабря», — рассказали в паблике «Туподар».

Глава города Евгений Первышов 24 ноября рассказал, что мэрия со своей стороны не рассматривает вопрос строительства нового переезда с улицы Посадского на Тихорецкую и Новороссийскую. Также проект не предусмотрен Генпланом Краснодара. Однако в районе Восточно-Кругликовской власти планируют провести масштабное строительство и реконструкцию дорог. По словам Первышова, улицу 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков расширят до пяти полос, а улицу Черкасскую от Восточно-Кругликовской до Разведчиков — до трех полос. Проектная документация по этим объектам готова, уже пройдена госэкспертиза. Кроме того, до конца года власти планируют получить положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции с расширением до двух полос улицы Домбайской от 1 Мая до Героев Разведчиков. Это создаст дополнительную связь и с Губернским микрорайоном. Также разрабатывается проект строительства новой трамвайной ветки по улице Красных Зорь от Достоевского до Домбайской.