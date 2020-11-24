Первышов рассказал, как власти собираются разгружать дороги в районе стадиона «Краснодар»
Глава Краснодара 24 ноября прокомментировал просьбу активистов о строительстве переезда в районе улицы Восточно-Кругликовской
Накануне жители района улицы Восточно-Кругликовской заявили, что планируют обратиться к предпринимателю Сергею Галицкому с просьбой о строительстве новой дороги. По данным автора письма, бизнесмен купил землю между улицей имени Посадского и поселком Плодородным, чтобы расширить парк «Краснодар». Однако, по словам жителей, улица Посадского — единственная альтернатива Восточно-Кругликовской.
«Авторы инициативы предлагают свои варианты решения проблемы. Один из которых — построить искусственную насыпь по типу моста над проезжей частью. Это поможет сохранить дорогу и не будет препятствовать планам по расширению парка. Узнаем, как отреагирует на это бизнесмен. Письмо планируют передать после 7 декабря», — рассказали в паблике «Туподар».
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Глава города Евгений Первышов 24 ноября рассказал, что мэрия со своей стороны не рассматривает вопрос строительства нового переезда с улицы Посадского на Тихорецкую и Новороссийскую. Также проект не предусмотрен Генпланом Краснодара. Однако в районе Восточно-Кругликовской власти планируют провести масштабное строительство и реконструкцию дорог.
По словам Первышова, улицу 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков расширят до пяти полос, а улицу Черкасскую от Восточно-Кругликовской до Разведчиков — до трех полос. Проектная документация по этим объектам готова, уже пройдена госэкспертиза.
Кроме того, до конца года власти планируют получить положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции с расширением до двух полос улицы Домбайской от 1 Мая до Героев Разведчиков. Это создаст дополнительную связь и с Губернским микрорайоном. Также разрабатывается проект строительства новой трамвайной ветки по улице Красных Зорь от Достоевского до Домбайской.
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«В настоящее время вместе с администрацией Краснодарского края разрабатываем масштабный проект по строительству транспортного коридора по улице Тихорецкой от Володарского до трассы М-4 «Дон», а затем к новому аэропорту. По сути, это новый магистральный въезд в Краснодар. По 4 этапам, которые реализует город, проектирование завершено, документы отправлены на госэкспертизу», — написал Первышов в своем телеграм-канале.
Планируется, что этот проект обеспечит транспортную доступность Восточно-Кругликовской, Новознаменского, Знаменского, Пригородного, Лориса и Индустриального. В результате значительно сократится время въезда и выезда в центральную часть города с восточного направления.
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