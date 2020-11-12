Власти Краснодара рассказали о планах по развитию городских дорог

В администрации Краснодара 11 ноября рассказали, какие дороги собираются построить в городе, а какие — починить

В Краснодаре 11 ноября прошло заседание городского совета по дорожному хозяйству и транспорту, на котором побывал журналист портала Юга.ру. На совещании рассказали о благоустройстве полос для общественного транспорта на улицах Тургенева и Атарбекова, а также сообщили, что к 2034 году в городе появится более 100 км велодорожек. Кроме того, выяснилось, что строить трамвайную ветку на улице Московской начнут не раньше середины декабря.

Замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков рассказал, что краевой центр попал в федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». В рамках проекта в Краснодаре собираются внедрить единую платформу управления транспортной системой и модернизировать Центр организации дорожного движения.

Для модернизации улично-дорожной сети власти собираются реконструировать 15 улиц, сделать капитальный ремонт четырех дорог и построить еще четыре дороги.

«Всего до конца 2020 года за счет средств муниципального и краевого бюджета будут выполнены проектно-изыскательские работы по 32 объектам. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по ним составляет более 17 млрд рублей. Общая протяженность — 55 км», — рассказал Евгений Беляков.

Однако, чтобы начать строительно-монтажные работы, властям сначала приедется перевести в муниципальную собственность 119 земельных участков. Их общая стоимость равна порядка 1,6 млрд рублей, уточнили у пресс-службе мэрии Краснодара.