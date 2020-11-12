Власти Краснодара рассказали о планах по развитию городских дорог
В администрации Краснодара 11 ноября рассказали, какие дороги собираются построить в городе, а какие — починить
В Краснодаре 11 ноября прошло заседание городского совета по дорожному хозяйству и транспорту, на котором побывал журналист портала Юга.ру.
На совещании рассказали о благоустройстве полос для общественного транспорта на улицах Тургенева и Атарбекова, а также сообщили, что к 2034 году в городе появится более 100 км велодорожек. Кроме того, выяснилось, что строить трамвайную ветку на улице Московской начнут не раньше середины декабря.
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Замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков рассказал, что краевой центр попал в федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». В рамках проекта в Краснодаре собираются внедрить единую платформу управления транспортной системой и модернизировать Центр организации дорожного движения.
Для модернизации улично-дорожной сети власти собираются реконструировать 15 улиц, сделать капитальный ремонт четырех дорог и построить еще четыре дороги.
«Всего до конца 2020 года за счет средств муниципального и краевого бюджета будут выполнены проектно-изыскательские работы по 32 объектам. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по ним составляет более 17 млрд рублей. Общая протяженность — 55 км», — рассказал Евгений Беляков.
Однако, чтобы начать строительно-монтажные работы, властям сначала приедется перевести в муниципальную собственность 119 земельных участков. Их общая стоимость равна порядка 1,6 млрд рублей, уточнили у пресс-службе мэрии Краснодара.
На каких улицах и какой вид работ собираются сделать
Реконструировать:
- улицу Зиповскую от Байбакова до Московской;
- улицу Домбайскую от 1-го Мая до Героев-Разведчиков;
- улицу Черкасскую от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков;
- в поселке Плодородном-2 — улицу Александровскую от Букетной до Константиновской;
- улицу Тихорецкую от Восточно-Кругликовской до 4-го Тихорецкого проезда;
- подъездную дорогу к хутору Копанскому от трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин;
- улицу Есенина;
- улицу Автомобильную;
- улицу Есаульскую;
- улицу Циолковского;
- улицу Тополиную;
- улицу Константина Образцова;
- улицу Памяти Чернобыльцев;
- улицу Эльбрусскую;
- улицу Старокубанскую от Бургасской до Новой.
Сделать капремонт:
- улицы 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков;
- улицы КИМ — от Степана Разина до Малой;
- улицы Благоева — от дома № 7 до Мачуги;
- улицы 1-й Сторожевой на хуторе Ленина.
Построить:
- автодорогу в 4-м Тихорецком проезде от Тихорецкой до Лизы Чайкиной и путепровод через ж/д пути;
- транспортную развязку, соединяющую дорогу по улице Тихорецкой и дорогу по улице Володарского;
- автодорогу по улице Старокубанской от Новой до Воронежской, а также подъезд к школе-интернату для одаренных детей «Наследие»;
- автодорогу от Западного обхода до улицы Средней.
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