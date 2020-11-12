Власти Краснодара рассказали о планах по развитию городских дорог

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 11 ноября рассказали, какие дороги собираются построить в городе, а какие — починить

В Краснодаре 11 ноября прошло заседание городского совета по дорожному хозяйству и транспорту, на котором побывал журналист портала Юга.ру.

На совещании рассказали о благоустройстве полос для общественного транспорта на улицах Тургенева и Атарбекова, а также сообщили, что к 2034 году в городе появится более 100 км велодорожек. Кроме того, выяснилось, что строить трамвайную ветку на улице Московской начнут не раньше середины декабря.

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Замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков рассказал, что краевой центр попал в федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». В рамках проекта в Краснодаре собираются внедрить единую платформу управления транспортной системой и модернизировать Центр организации дорожного движения.

Для модернизации улично-дорожной сети власти собираются реконструировать 15 улиц, сделать капитальный ремонт четырех дорог и построить еще четыре дороги.

«Всего до конца 2020 года за счет средств муниципального и краевого бюджета будут выполнены проектно-изыскательские работы по 32 объектам. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по ним составляет более 17 млрд рублей. Общая протяженность — 55 км», — рассказал Евгений Беляков.

Однако, чтобы начать строительно-монтажные работы, властям сначала приедется перевести в муниципальную собственность 119 земельных участков. Их общая стоимость равна порядка 1,6 млрд рублей, уточнили у пресс-службе мэрии Краснодара.

На каких улицах и какой вид работ собираются сделать

Реконструировать:

  • улицу Зиповскую от Байбакова до Московской;
  • улицу Домбайскую от 1-го Мая до Героев-Разведчиков;
  • улицу Черкасскую от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков;
  • в поселке Плодородном-2 — улицу Александровскую от Букетной до Константиновской;
  • улицу Тихорецкую от Восточно-Кругликовской до 4-го Тихорецкого проезда;
  • подъездную дорогу к хутору Копанскому от трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин;
  • улицу Есенина;
  • улицу Автомобильную;
  • улицу Есаульскую;
  • улицу Циолковского;
  • улицу Тополиную;
  • улицу Константина Образцова;
  • улицу Памяти Чернобыльцев;
  • улицу Эльбрусскую;
  • улицу Старокубанскую от Бургасской до Новой.

Сделать капремонт:

  • улицы 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков;
  • улицы КИМ — от Степана Разина до Малой;
  • улицы Благоева — от дома № 7 до Мачуги;
  • улицы 1-й Сторожевой на хуторе Ленина.

Построить:

  • автодорогу в 4-м Тихорецком проезде от Тихорецкой до Лизы Чайкиной и путепровод через ж/д пути;
  • транспортную развязку, соединяющую дорогу по улице Тихорецкой и дорогу по улице Володарского;
  • автодорогу по улице Старокубанской от Новой до Воронежской, а также подъезд к школе-интернату для одаренных детей «Наследие»;
  • автодорогу от Западного обхода до улицы Средней.
Дороги Краснодар Ремонт дорог Строительство

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