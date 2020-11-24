Газовики Адыгеи призвали потребителей к повышенной осторожности во время холодов

Адыгея

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Аварийная служба АО «Газпром газораспределение Майкоп» сообщила, что в период низких температур выросло количество обращений от потребителей

Основные причины — нарушение правил использования газа в быту и ненадлежащее обслуживание газового оборудования, которое не справляется с повышенными нагрузками при низкой температуре воздуха.

«Напоминаем жителям Адыгеи, что при ухудшении погодных условий увеличиваются риски возникновения аварийных ситуаций и отравления угарным газом. Поэтому именно сейчас крайне важно позаботиться о своей безопасности: проверять наличие тяги в вентиляционных и дымовых каналах, провести качественное техническое обслуживание газового оборудования», — отметили 24 ноября в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Майкоп».

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За 10 месяцев 2020 года специалисты аварийной службы АО «Газпром газораспределение Майкоп» отработали 2,7 тыс. обращений. Самой распространенной причиной вызова аварийной службы оказались неисправности газоиспользующего оборудования, которых легко избежать при своевременном проведении техобслуживания.

Сейчас в республике около 50 тыс. абонентов находятся в зоне риска из-за того, что по разным причинам уклоняются от заключения договора и проведения работ по техобслуживанию внутридомового газового оборудования.

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