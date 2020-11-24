Газовики Адыгеи призвали потребителей к повышенной осторожности во время холодов

Аварийная служба АО «Газпром газораспределение Майкоп» сообщила, что в период низких температур выросло количество обращений от потребителей

Основные причины — нарушение правил использования газа в быту и ненадлежащее обслуживание газового оборудования, которое не справляется с повышенными нагрузками при низкой температуре воздуха. «Напоминаем жителям Адыгеи, что при ухудшении погодных условий увеличиваются риски возникновения аварийных ситуаций и отравления угарным газом. Поэтому именно сейчас крайне важно позаботиться о своей безопасности: проверять наличие тяги в вентиляционных и дымовых каналах, провести качественное техническое обслуживание газового оборудования», — отметили 24 ноября в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Майкоп».

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