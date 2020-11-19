В Красной Поляне выпал первый снег

Напомним, впервые в этом сезоне снегопад в горах прошел ночью 2 ноября. Однако тогда снег выпал только на высоте от отметки 1,6 тыс. метров над уровнем моря. В этот раз крупные хлопья засыпали сам поселок Красная Поляна — это на уровне 500 метров над уровнем моря.

«Для расчистки дорог Красной Поляны подготовлено более 35 единиц техники. Для борьбы с гололедом запасено более 2 тыс. тонн противогололедного реагента», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Представитель пресс-службы отметила, что по прогнозам метеорологов, до конца дня 19 ноября и в течение суток 20 ноября в горах Сочи ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах местами гололедица. На горных курортах, на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря, высота снежного покрова увеличилась до полуметра.

«На Пике уже насыпало 40 сантиметров свежего и пухлого. Горшочек вари!», — написали в инстаграме курорта «Роза Хутор».

На другом курорте в шутку попросили не дышать или надеть маску, чтобы не спугнуть зимнее чудо и долгожданное открытие горнолыжного сезона.

Как писали Юга.ру, в горах Сочи из-за первого сильного снегопада закрыли летние туристические маршруты.