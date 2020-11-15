На Кубани 23-летний парень погиб в сгоревшей машине

Краснодарский край

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Следственный комитет Кубани сообщил, что ночью 15 ноября в Краснодарском крае четыре человека погибли в огне

Первый случай произошел в Красноармейском районе. Жительница станицы Ивановской вернулась домой на улице Широкой, увидела задымление и вызвала пожарных. Когда огонь был потушен, на месте пожара обнаружили тело 68-летнего мужа хозяйки дома.

Второй инцидент случился на хуторе Верхнем Кореновского района. Мужчина, который жил с 69-летней матерью в доме на улице Степной, заметил дым в одной из комнат, и сообщил об этом в МЧС. Пожилую женщину нашли мертвой в помещении, где был пожар.

Еще одна трагедия произошла поздней ночью в станице Шапшугской Абинского района. Жители улицы Мира увидели, что по соседству воспламенилась летняя кухня, разбудили хозяина дома и обратились в пожарную службу. В сгоревшем здании нашли тело мужчины, его личность устанавливается.

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В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что во этих трех случаях предварительными причинами возгорания стало неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

Четвертую за сутки гибель человека в огне зафиксировали в Лабинске. Там ранним утром 15 ноября возле многоэтажки на улице Красной сгорел автомобиль Lada Priora. Когда пожарные локализовали пламя, на переднем сиденье нашли тело 23-летнего местного жителя. По данным СК, молодой человек уснул в машине со включенным двигателем.

По всем фактам смерти людей в пожаре назначены доследственные проверки. Специалисты установят точные причины и очаги возгорания, проведут судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы.

Ранее Юга.ру писали, что в феврале 2020 года на Кубани дважды регистрировали по четыре погибших в пожарах за сутки — 18 и 25 февраля. Во втором случае жертвами огня стали пенсионеры.

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