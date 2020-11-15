На Кубани 23-летний парень погиб в сгоревшей машине

Следственный комитет Кубани сообщил, что ночью 15 ноября в Краснодарском крае четыре человека погибли в огне

Первый случай произошел в Красноармейском районе . Жительница станицы Ивановской вернулась домой на улице Широкой, увидела задымление и вызвала пожарных. Когда огонь был потушен, на месте пожара обнаружили тело 68-летнего мужа хозяйки дома.

Второй инцидент случился на хуторе Верхнем Кореновского района . Мужчина, который жил с 69-летней матерью в доме на улице Степной, заметил дым в одной из комнат, и сообщил об этом в МЧС. Пожилую женщину нашли мертвой в помещении, где был пожар.