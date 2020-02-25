На Кубани за сутки погибли в пожарах четыре пенсионера

Краснодарский край

Распечатать

Следственный комитет 25 февраля назначил проверку после смерти четырех человек при пожарах в Белореченском, Гулькевичском, Тимашевском и Выселковском районах

Рано утром 24 февраля жители улицы Центральной поселка Южного Белореченского района увидели возгорание в частном доме и вызвали спасателей. Пожарные потушили огонь и обнаружили внутри здания тело 73-летнего мужчины. В тот же день пожар случился в Гулькевичах на улице Цветочной — соседи увидели задымление, сообщили о нем родственникам хозяина дома, а те вызвали пожарных. Когда огонь потушили, в квартире нашли мертвым 82-летнего пенсионера. Предварительно, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Читайте также:

Еще один пожар из-за неосторожности при курении случился днем в частном доме на улице Пушкина в станице Медведовской Тимашевского района. О возгорании спасателям сообщила дочь хозяина дома, которая жила по соседству. После тушения огня в доме нашли тело 64-летнего мужчины. Вечером 24 февраля в поселке Газырь Выселковского района прохожая заметила пожар в доме на улице Железнодорожной и вызвала спасателей. Позже в комнате нашли тело 82-летнего мужчины.

По всем фактам гибели местных жителей проводятся доследственные проверки, назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, а также устанавливаются причины и очаги возгорания, сообщили 25 февраля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, 18 февраля на Кубани за сутки также погибли четыре человека. Следственный комитет начал проверки в Калининском, Абинском, Новокубанском и Лабинском районах.

Белореченский район Выселковский район Гулькевичский район МЧС Пожары Следственный комитет смерть Тимашевский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Новый терминал краснодарского аэропорта будет трехэтажным
В Юбилейном микрорайоне Краснодара в мае начнут делать берегоукрепление для набережной к Тургеневскому мосту
Власти Кубани рассказали, что будет внутри стадиона «Динамо». Но когда его достроят — неизвестно
От Крымского моста до Краснодара собираются построить скоростную трассу стоимостью около 87 млрд рублей
В Сочи из-за аварии остались без питьевой воды 1,5 тыс. человек
Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем

Лента новостей

Реклама на портале