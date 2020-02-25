На Кубани за сутки погибли в пожарах четыре пенсионера

Следственный комитет 25 февраля назначил проверку после смерти четырех человек при пожарах в Белореченском, Гулькевичском, Тимашевском и Выселковском районах

Рано утром 24 февраля жители улицы Центральной поселка Южного Белореченского района увидели возгорание в частном доме и вызвали спасателей. Пожарные потушили огонь и обнаружили внутри здания тело 73-летнего мужчины. В тот же день пожар случился в Гулькевичах на улице Цветочной — соседи увидели задымление, сообщили о нем родственникам хозяина дома, а те вызвали пожарных. Когда огонь потушили, в квартире нашли мертвым 82-летнего пенсионера. Предварительно, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Еще один пожар из-за неосторожности при курении случился днем в частном доме на улице Пушкина в станице Медведовской Тимашевского района. О возгорании спасателям сообщила дочь хозяина дома, которая жила по соседству. После тушения огня в доме нашли тело 64-летнего мужчины. Вечером 24 февраля в поселке Газырь Выселковского района прохожая заметила пожар в доме на улице Железнодорожной и вызвала спасателей. Позже в комнате нашли тело 82-летнего мужчины.

По всем фактам гибели местных жителей проводятся доследственные проверки, назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, а также устанавливаются причины и очаги возгорания, сообщили 25 февраля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.