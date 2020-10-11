В Сочи пенсионерка погибла в пожаре из-за сигареты

Краснодарский край

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В Хостинском районе Сочи 10 октября произошел пожар, в котором погиб человек

В 17:23 жители СНТ «Пчелка» села Калиновое озеро сообщили спасателям, что на улице Жуковского горит соседняя постройка. Пожарные прибыли на место через 20 минут и установили, что горит частный дом.

Ликвидацией пожара занимались 6 человек и 2 единицы техники. В 17:55 им удалось потушить пламя на площади 50 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте пожара было обнаружено тело 68-летней женщины, которая жила в садовом доме. По факту случившегося следователи организовали доследственную проверку. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили 10 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Следователь совместно со следователем-криминалистом осмотрели место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая точную причину и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судмедэкспертиза.

Напомним, что в эти выходные синоптики прогнозировали теплую и ветреную погоду на Кубани. В целом в Краснодарском крае с середины лета установилась засуха, в регионе действует экстренное предупреждение по пожароопасности.

МЧС Пожароопасность Пожары Следственный комитет смерть Сочи

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