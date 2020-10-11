В Сочи пенсионерка погибла в пожаре из-за сигареты

В Хостинском районе Сочи 10 октября произошел пожар, в котором погиб человек

В 17:23 жители СНТ «Пчелка» села Калиновое озеро сообщили спасателям, что на улице Жуковского горит соседняя постройка. Пожарные прибыли на место через 20 минут и установили, что горит частный дом.

Ликвидацией пожара занимались 6 человек и 2 единицы техники. В 17:55 им удалось потушить пламя на площади 50 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.