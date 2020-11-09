Напомним, 15 октября власти Краснодара сообщили, что с 16-го числа тепло в дома горожан начнут подавать по заявкам, также отопительный сезон начнется для социальных учреждений — больниц, поликлиник, детсадов и школ.

Потребителям, которые не подали заявку, включат отопление после того, как среднесуточная температура наружного воздуха опустится до 8 °С и продержится пять дней.