«Тепло должно пойти во все дома без исключения». Первышов объявил о начале отопительного сезона для всех домов Краснодара
Власти Краснодара 9 ноября сообщили о начале отопительного сезоне в городе
Напомним, 15 октября власти Краснодара сообщили, что с 16-го числа тепло в дома горожан начнут подавать по заявкам, также отопительный сезон начнется для социальных учреждений — больниц, поликлиник, детсадов и школ.
Потребителям, которые не подали заявку, включат отопление после того, как среднесуточная температура наружного воздуха опустится до 8 °С и продержится пять дней.
9 октября в администрации Краснодара прошла традиционная еженедельная планерка. На заседании глава города Евгений Первышов подчеркнул, что с сегодняшнего дня все котельные Краснодара должны включиться в работу, а тепло должно пойти во все дома без исключения.
«У нас впереди достаточно сложный эпидемиологический период, связанный с дополнительной нагрузкой на лечебные учреждения по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Для того, чтобы не было сырости, особенно это касается всех без исключения соцобъектов, это нужно еще раз проверить. У нас тепло должно быть повсеместно», — заявил Первышов.
Мэр Краснодара поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК обеспечить работу горячей линии по вопросам отопления, а также делать пересчет, в случае если поставки коммунальных услуг были сорваны, сообщили в пресс-службе администрации города.
Отметим, что еще 13 октября власти Краснодара отчитались о том, что организовали работу телефонных горячих линий, посвященных отопительному сезону 2020/21, а на официальном портале администрации создали специальный раздел.
В режиме горячей линии в Краснодаре работают следующие телефоны:
Напомним, в прошлом году отопительный сезон 2019/20 официально стартовал 11 октября и завершился 17 апреля.
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