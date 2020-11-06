В Краснодаре десять полицейских скрыли 3,5 млн рублей дохода

Прокуратура Краснодара провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Ведомство выявило, что некоторые сотрудники МВД сообщают недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах и имуществе. Так, десять полицейских скрыли доход на общую сумму в 3,5 млн рублей. У других работников, а также членов их семей нашли укрытые объекты недвижимости, неотраженные в справках о доходах счета в кредитных организациях и финансовые обязательства на крупные суммы.

По итогам проверки 33 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как писали Юга.ру, в 2019 году в Белореченском районе 46 чиновников скрыли доходы, заработанные на ставках и продаже земли. А в Брюховецком районе уволили четырех депутатов, которые скрыли 50 млн рублей доходов