Курорт «Роза Хутор» объявил график работы канатных дорог в межсезонье
Курорт «Роза Хутор» рассказал о работе канатных дорог после завершения летнего сезона 8 ноября
Безопасность и техническая исправность объектов инфраструктуры — безусловные приоритеты курорта. Поэтому в межсезонье канатные дороги частично закрываются для плановых работ. С 9 по 30 ноября, в преддверии зимнего сезона 2020/2021, сотрудники «Роза Хутор» проведут профилактику аттракциона родельбан и подъемников «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс», ведущих на Роза Пик (2 320 м над уровнем моря).
Во это время в экскурсионном режиме для туристов начнет работать канатная дорога «Стрела», на которой можно подняться из Роза Долины на отметку Роза-1600. Там гости курорта смогут насладиться живописными горными пейзажами, сделать красочные фото и получить яркие впечатления. Канатная дорога «Стрела» будет работать с 9:00 до 18:30 (время посадки последнего гостя до Роза-1600 — 17:50).
Канатная дорога в Краснодаре:
С 1 декабря вновь будут запущены родельбан и наиболее востребованный подъемник «Олимпия», на котором можно добраться до отметки 1170 м — в Горную Олимпийскую деревню.
«Наш курорт работает круглогодично. Вне зависимости от времени года и проводимых регламентных работ, мы всегда предоставляем нашим гостям возможность подняться в горы. Если закрываются одни канатки, включаются другие», — отметили в пресс-службе «Роза Хутор».
Начало горнолыжного сезона 2020/2021 запланировано на 18 декабря — с этого дня, если позволят погодные условия, будут открыты для катания горнолыжные трассы курорта. Именно в этом сезоне планируется ввести в эксплуатацию канатную дорогу нового поколения D-Line производства Doppelmayr (Австрия). Это первый подъемник такого типа в РФ. Он будет построен на Южном склоне хребта Аибга и протянется до отметки 2200 м над уровнем моря. Перепад высот составит 600 м, а протяженность дороги — 2 тыс. м, она пройдет параллельно действующему кресельному подъемнику «Эдельвейс». Данная канатная дорога станет на курорте тридцатой по счету, она уже получила название «Вероника». Ее пропускная способность составит 2400 человек в час.
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