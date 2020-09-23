Курорт «Роза Хутор» объявил график работы канатных дорог в межсезонье

Безопасность и техническая исправность объектов инфраструктуры — безусловные приоритеты курорта. Поэтому в межсезонье канатные дороги частично закрываются для плановых работ. С 9 по 30 ноября, в преддверии зимнего сезона 2020/2021, сотрудники «Роза Хутор» проведут профилактику аттракциона родельбан и подъемников «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс», ведущих на Роза Пик (2 320 м над уровнем моря).

Во это время в экскурсионном режиме для туристов начнет работать канатная дорога «Стрела», на которой можно подняться из Роза Долины на отметку Роза-1600. Там гости курорта смогут насладиться живописными горными пейзажами, сделать красочные фото и получить яркие впечатления. Канатная дорога «Стрела» будет работать с 9:00 до 18:30 (время посадки последнего гостя до Роза-1600 — 17:50).