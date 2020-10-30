Курорт «Роза Хутор» продлил летний сезон до середины ноября

Гости курорта смогут подняться на Роза Пик — самую высокую смотровую площадку Сочи (2320 метров над уровнем моря). Большинство природных достопримечательностей и увлекательных аттракционов также будут доступны для посещения в зависимости от погодных условий.

Далее, в преддверии зимнего сезона, с 16 по 30 ноября для проведения регламентных работ будут закрыты подъемник «Олимпия» и популярный аттракцион родельбан. А с 16 ноября по 11 декабря закроются канатные дороги «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс». Кресельные канатки «Эдельвейс» и «Волчья скала» также отправятся на профилактику с 16 ноября по 17 декабря.