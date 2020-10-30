Курорт «Роза Хутор» продлил летний сезон до середины ноября
Все канатные дороги курорта «Роза Хутор» продолжат работу в штатном режиме до 15 ноября включительно
Гости курорта смогут подняться на Роза Пик — самую высокую смотровую площадку Сочи (2320 метров над уровнем моря). Большинство природных достопримечательностей и увлекательных аттракционов также будут доступны для посещения в зависимости от погодных условий.
Далее, в преддверии зимнего сезона, с 16 по 30 ноября для проведения регламентных работ будут закрыты подъемник «Олимпия» и популярный аттракцион родельбан. А с 16 ноября по 11 декабря закроются канатные дороги «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс». Кресельные канатки «Эдельвейс» и «Волчья скала» также отправятся на профилактику с 16 ноября по 17 декабря.
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В то же время в экскурсионном режиме для туристов начнет работать подъемник «Стрела», на котором можно подняться из Роза Долины на отметку Роза-1600. Здесь гости курорта смогут насладиться горными пейзажами и сделать красочные фото.
С 1 декабря вновь откроются родельбан и наиболее востребованный подъемник «Олимпия», на котором всегда можно добраться до отметки 1100 метров — в Горную Олимпийскую деревню.
Начало горнолыжного сезона 2020/2021 запланировано на 18 декабря. С этого дня планируется открыть для катания горнолыжные трассы курорта.
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