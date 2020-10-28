На Кубани за время пандемии умерло более 400 больных коронавирусом

В Краснодарском крае к 28 октября, по официальным данным, скончался 401 человек с COVID-19

Напомним, на Кубани за сутки зарегистировали рекордные 133 случая заражения коронавирусом и шесть смертей в ковид-госпиталях региона. Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, пациенты с коронавирусом умерли в больницах Лабинского района, Краснодара, Горячего Ключа и Сочи.

В Лабинской ЦРБ умер 44-летний житель Мостовского района с двусторонней пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Мужчина имел ряд сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, гипертонию, болезни печени и почек.

В специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара медики не смогли спасти 61-летнюю местную жительницу, которая находилась на ИВЛ. Врачи диагностировали у пациентки COVID-19 и двустороннюю пневмонию, у нее были сердечно-сосудистые заболевания и гепатит.

В городской больнице Горячего Ключа умер 59-летний житель Белореченска с коронавирусом и двусторонней пневмонией. По данным оперштаба, пациент находился на ИВЛ 10 дней, у него были сердечно-сосудистые патологии.

Еще три летальных случая произошли в Сочи. В горбольнице № 3 умер 51-летний житель курорта с двусторонней пневмонией и подтвержденным COVID-19. Пациент страдал хроническими заболеваниями ЖКТ и ишемией.

В городской инфекционной больнице № 2 скончались два жителя Сочи — мужчина в возрасте 74 лет и 72-летняя женщина. Сочинец был госпитализирован в больницу тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Сопутствующие диагнозы пациента: сахарный диабет и гипертония.