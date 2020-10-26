Золотой слиток шоу «Золото Геленджика» уехал в Адыгею

Об этом стало известно 25 октября в заключительной серии шоу. Программу снимали летом под Геленджиком, где для шоу построили парк. В конкурсах принимали участие 85 человек из разных регионов страны. Майкопчанка Елена Москалева успешно справилась со всеми испытаниями и первой добралась по «скользкой лестнице» к победе.

На своей странице в инстаграме Москалева рассказала, насколько сложно ей далась победа в конкурсе.

«Перед финальным конкурсом я была настолько обессилена, что засыпала на стуле, укутавшись в одеяло, нам принесли горячий чай и дождевики, так как лил дождь. Меня тронули до глубины души в тот момент слова одного из организаторов, который сказал: «Ребята, сейчас будет самое последнее финальное испытание, осталось чуть-чуть. Представьте, что Вы там, на сцене, наверху, стоите как победитель, кому вы посвятите эту победу? У вас будет время, чтобы сказать об этом». И в этот момент у меня что-то внутри перевернулось, я поняла, что я хочу быть там, наверху... ради того, чтобы сказать самые важные слова для самого дорогого мне человека. Мама, я люблю тебя!», — написала победитель.

На финальном этапе девушка самостоятельно должна была выбрать приз из золота: слиток, кукурузу, монету. Они были спрятаны в специальных сейфах. Москалева выбрала первый, мотивируя это тем, что представляет 01 регион — Адыгею и всегда стремилась быть во всем первой. Именно в первом ящике и лежал главный приз — золотой слиток в 1кг чистого золота стоимостью около 2 млн рублей. Во время награждения девушка еще раз отметила, что посвящает победу своей маме, всей семье и увозит приз в Майкоп.