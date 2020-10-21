В Краснодаре впервые высадят павловнию, которая весной покрывается сиреневыми цветами

В МКУ «Центр озеленения и экологии» Краснодара 21 октября порталу Юга.ру сообщили, что в Краснодаре решили высадить павловнию. Выбор озеленителей пал на это дерево, потому что оно быстро растет и может за год увеличиться на 3 метра в высоту. Точные адреса, где появятся павлонии, специалисты пока не определили.

Дерево может достигать в высоту 20 метров. У павловнии крупные листья, а цветы, которые источают приятный аромат, могут быть белого и сиреневого цвета. Павловнию часто можно увидеть в садах Европы. Специалисты считают, что краснодарский климат подойдет растению.

Сейчас экологи выбирают подрядчика, который займется закупкой и высадкой павловнии. Причем закупать будут не маленькие саженцы, а уже сформировавшиеся деревья высотой 3-3,5 метров.

«Это первый эксперимент. Ранее это дерево массово у нас никогда не высаживали. Хотя несколько деревьев растут в парке "Краснодар". Первые 200 штук высадят уже этой осенью, чтобы весной наблюдать красивое цветение. Если деревья приживутся, продолжим эксперимент по высадке павловний», — сообщили в МКУ «Центр озеленения и экологии» Краснодара.

Также павлония войлочная растет в Сочи. В мае в Сочинском национальном парке рассказали, что это растение представляет угрозу для местной экосистемы: павлония активно проникает по горным рекам Кавказа в лесные массивы. Уникальность павлонии в том, что после каждой вырубки дерево регенерирует, а продолжительность жизни корня составляет от 70 до 100 лет.