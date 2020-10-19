В Темрюке владельцы гаражей обвинили администрацию в попытке забрать землю и попросили Путина разобраться

Члены гаражного кооператива в Темрюке в октябре обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с правовым статусов земельного участка под гаражами

Члены гаражного кооператива № 1 Темрюка в видеообращении к президенту России рассказали, что сейчас на участке располагаются 365 гаражей. По словам людей, Темрюкский районный суд вынес решение о снятии с кадастрового учета земельного участка под кооперативом. У него есть кадастровый номер, а землю под гаражи выдали тремя постановлениями о строительстве: в 1977, 1986 и 1989 годах. Кроме того, на все гаражи есть технический план от 1986 года. По словам собственников, в 2019 году администрация подала иск о снятии с кадастрового учета земельного участка и изменила назначение участка с общеделовой на жилищную.

«Члены гаражаного кооператива № 1 обеспокоены и возмущены действиями администрации. Очень просим вас разобраться в этой ситуации, так как нас не слышат или, вернее, не хотят слышать местные власти. Владимир Владимирович, поддержите нас», — попросили темрючане главу государства.

Портал Юга.ру обратился в администрацию Темрюкского района и попросил прокомментировать претензии граждан. Там рассказали, что более 40 лет назад исполнительный комитет Темрюкского городского совета депутатов трудящихся решил выделить свободный земельный участок на улице Бувина общей площадью 0,911 га под строительство гаражного кооператива. В 1988 году участок под кооперативом площадью 19 тыс. 415 кв. метров поставили на государственный кадастровый учет. Однако после того как участок сформировали, собственники не зарегистрировали свои права на него. Председатель кооператива обратилась в краевой Арбитражный суд с иском к администрации города о признании за кооперативом права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок. В январе 2019 года суд отказал в удовлетворении иска.

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