Комиссия решила не строить школы и детсады на месте гаражей в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Краснодарский край

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Евгений Первышов 25 августа встретился с председателями гаражных кооперативов в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Напомним, по новому генплану Краснодара на месте гаражных кооперативов в Юбилейном микрорайоне города решили построить школу, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты. Владельцы гаражей выступили против и записали обращение к губернатору. Позже власти краевой столицы пообщались с владельцами гаражей и передумали их сносить.

Накануне вечером политик Евгений Первышов приехал в ГСК-32 в Юбилейном микрорайоне и встретился с представителями всех 11 гаражных кооперативов. По решению Гордумы создали комиссию по землепользованию и застройке, которая рассматривает замечания и предложения в проект Генплана.

«Решение комиссии было единогласным — предложение создать социальный кластер на месте ГСК в Юбилейном отклонено. Исключение составляет небольшой участок заброшенной территории между улицами Минской и Коллекторной. Здесь предлагается построить кабинет врача общей практики», — сообщил Первышов в своем телеграм-канале.

По мнению политика, гаражи должны остаться там, где есть разрешение на строительство. Если же муниципалитет предоставлял землю на несколько лет под железные конструкции — участки нужно вернуть и создать на их месте зеленые зоны, детские площадки или парковки.

Благоустройство Краснодар Недвижимость

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