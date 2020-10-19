В Тимашевске из-за резкой остановки аттракциона пострадал ребенок

18 октября в луна-парке Тимашевска случился инцидент, в котором пострадали два человека

Информация о происшествии появилась в соцсетях 18 октября. Уточнялось, что в тимашевском луна-парке начал хаотично и неконтролируемо вращаться один из аттракционов. На видео, опубликованном в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» , заметно, что на карусели сидят два человека — мужчина и ребенок. Во время вращения ребенок не удерживается и соскакивает на покрытие аттракциона, после чего его ударяет сидение.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. Согласно данным ведомства, 18 октября 53-летний мужчина и его 11-летняя дочь катались на аттракционе «Стар-файер». При запуске произошел скачок напряжения, после чего контролер-оператор принудительно остановил вращение. По предварительным данным, из-за этого качели начали шататься, а некоторые сидения зацепили друг друга.

В результате происшествия мужчина и ребенок получили повреждения, однако угрозы их жизни и здоровью нет. СК начал доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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