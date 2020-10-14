В Адыгее газовики устроили массовую проверку газового оборудования в жилом секторе

Специалисты АО «Газпром газораспределение Майкоп» совместно с сотрудниками МЧС перед наступлением холодов провели в Адыгее рейдовые осмотры газового оборудования

Всего планируется осмотреть около 490 квартир и частных домов. С особым вниманием проверят оборудование в домах одиноких пожилых людей, инвалидов и неблагополучных семей.

«Самые распространенные нарушения — ненадлежащее использование газового оборудования, неисправности и несогласованная перестановка газоиспользующего оборудования и, конечно же, пренебрежение техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования», — отметил заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Майкоп» Виталий Герич.

Для предотвращения аварийных ситуаций в предстоящий осенне-зимний период специалисты оценили техническое состояние газовых плит, котлов, колонок, приборов учета газа, дымовых и вентиляционных каналов.

В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Майкоп» 14 октября напомнили, что абоненты обязаны обеспечить проведение техобслуживания газовых приборов не реже одного раза в год. В противном случае поставщик газа имеет полное право прекратить газоснабжение, потому что поставка газа на неисправное оборудование запрещена.

Так, в 2020 году в государственную жилищную инспекцию для привлечения к административной ответственности направили список из 4 тыс. 142 абонентов, у которых не было договора на техобслуживание.

Ранее Юга.ру писали, что компания «Газпром газораспределение Майкоп» в начале октября заявила о готовности оборудования к отопительному сезону.