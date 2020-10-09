Газовики Адыгеи заявили о готовности к отопительному сезону

Компания «Газпром газораспределение Майкоп» в начале октября подготовила газовое хозяйство Адыгеи к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020-2021 года

Согласно плану мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период, газовики провели техническое диагностирование 67 км газопроводов и 30 пунктов редуцирования газа, а также выполнили приборное обследование 374 км газопроводов на герметичность и целостность изоляции.

Выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей в сезон максимальных нагрузок на газовую систему региона.

Также проведено техническое обслуживание 5 тыс. 159 единиц запорной арматуры распределительных газопроводов и выполнен текущий ремонт на 159 газорегуляторных пунктах, 990 шкафных газорегуляторных пунктах и 139 установках защиты газопроводов от коррозии. Также для снижения риска возникновения коррозии газовики окрасили более 37 км газовых сетей.

«Перед началом отопительного сезона мы настоятельно рекомендуем всем жителям республики, у которых в доме есть газ, заключить договор на техническое обслуживание ВДГО [внутридомовое газовое оборудование — Юга.ру]. Лучше всего это делать до периода максимальных нагрузок на газовое оборудование и проводить проверку не реже одного раза в год», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Майкоп» Мурат Кохужев.

В пресс-службе «Газпром газораспределение Майкоп» напомнили, что отсутствие договора ТО ВДГО является основанием для приостановки подачи газа.