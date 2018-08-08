В Сочи мужчине дали два года колонии за ложное сообщение о минировании больницы

Краснодарский край

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В Сочи 6 августа осудили мужчину за заведомо ложное сообщение о минировании местной больницы

Следствие установило, что пьяный 46-летний житель Сочи летом позвонил в экстренные службы. Он сообщил о том, что в городской больнице № 4 на улице Туапсинской находится взрывное устройство. Полицейские оцепили место происшествия, здание осмотрели кинологи с собаками, но ничего не нашли.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось выяснить личность и местонахождение подозреваемого. Оказалось, мужчина сообщил о минировании больницы потому что ему якобы отказали в оказании медицинской помощи.

Следственный отдел Сочи возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях).

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к двум годам в колонии-поселении. Кроме того, мужчине придется возместить все расходы, затраченные на выезд служб по ложному вызову.

Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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